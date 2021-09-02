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    Главная / Торги / Поставка посуды из стекла и фарфора для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка посуды из стекла и фарфора для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223713Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223713

    Наименование закупки

    Поставка посуды из стекла и фарфора для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:00

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение___1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка посуды из стекла и фарфора для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223713Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка посуды из стекла и фарфора для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг, ООО «Молния Ямал».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Заказчика о приемке Оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бульонница Lubiana Кашуб-хел 300МЛ 110ММ 50ММ фарфор белый 03120308 Польша"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 2"

    "Чашка чайная Lubiana Кашуб-хел фарфор 250МЛ 90х60ММ белая Польша"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Стакан old fashion Pasabahce Стамбул стекло 250МЛ 72ММ 87ММ 01020421 Завод "Бор" Россия"

    Кол-во: 2500.000

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