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Наименование закупки
Поставка посуды из стекла и фарфора для нужд ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 14:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка посуды из стекла и фарфора для нужд ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 09:00 GMT +302.09.2021 09:0002.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223713Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка посуды из стекла и фарфора для нужд ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Небуг, ООО «Молния Ямал».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки: в течение 10 (десять) рабочих дней с момента заключения договора. Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Заказчика о приемке Оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Кол-во: 800.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 2500.000
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