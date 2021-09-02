www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение канцелярских товаров для нужд Магаданского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 11:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 58262
Факс
Адрес электронной почты
OleynikovaAN@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олейникова Алла Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение канцелярских товаров для нужд Магаданского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223706Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение канцелярских товаров для нужд Магаданского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Магаданская область, г. Магадан ул. Пролетарская, д. 10, Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ОР 100% на 15 р.д. после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.