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    Главная / Торги / Приобретение канцелярских товаров для нужд Магаданского филиала

    Приобретение канцелярских товаров для нужд Магаданского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223706Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223706

    Наименование закупки

    Приобретение канцелярских товаров для нужд Магаданского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 11:21

    Документация процедуры

    ТЗ___перечень_номенклатуры.xlsx

    _Доходный_Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    магадан_кп.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 58262

    Факс

    Адрес электронной почты

    OleynikovaAN@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олейникова Алла Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Магаданская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение канцелярских товаров для нужд Магаданского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223706Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение канцелярских товаров для нужд Магаданского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Магаданская область, г. Магадан ул. Пролетарская, д. 10, Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ОР 100% на 15 р.д. после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "канцелярский товары"

    Кол-во: 1.000

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