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    Главная / Торги / Закупка Karcher по знп 769 Дагестанский филиал

    Закупка Karcher по знп 769 Дагестанский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223703Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223703

    Наименование закупки

    Закупка Karcher по знп 769 Дагестанский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 11:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 35-91878

    Факс

    Адрес электронной почты

    oksana.guk@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гук Оксана Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Karcher по знп 769 Дагестанский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223703Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Karcher по знп 769 Дагестанский филиал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул Цветочная д.3вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету без договора, в течении 7 рабочих дней после поставки.Стоимость доставки прошу включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат моечный высокого давления бытовой электрический Karcher K 7 Compact"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Аппарат моечный высокого давления бытовой электрический Karcher K 5.520 X-Range"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Трубка струйная угловая Karcher"

    Кол-во: 2.000

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