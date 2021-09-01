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Наименование закупки
Закупка Karcher по знп 769 Дагестанский филиал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 11:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 991 35-91878
Факс
Адрес электронной почты
oksana.guk@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гук Оксана Петровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Karcher по знп 769 Дагестанский филиал
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223703Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Karcher по знп 769 Дагестанский филиал
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул Цветочная д.3вРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету без договора, в течении 7 рабочих дней после поставки.Стоимость доставки прошу включить в цену.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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