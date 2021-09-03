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    Главная / Торги / Поставка картриджей для МФУ на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Поставка картриджей для МФУ на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223687Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223687

    Наименование закупки

    Поставка картриджей для МФУ на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 10:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-76 доб. 33876

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    aylyarov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айляров Тимур Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картриджей для МФУ на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 17:00 GMT +303.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223687Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей для МФУ на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г.Холмск, Лесозаводская 159.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный Товар в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Canon 034Bk 9454B001 черный 12000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Canon 034С 9453B001 голубой 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Canon 034M 9452B001 пурпурный 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Canon 034Y 9451B001 желтый 7300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Canon C-EXV 50 9436B002 черный 17600 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Canon C-EXV49BK 8524B002 черный 36000 страниц"

    Кол-во: 1.000

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