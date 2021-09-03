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    Главная / Торги / Поставка электрики для нужд Оренбургского УИРС

    Поставка электрики для нужд Оренбургского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 00:3003.09.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223677Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223677

    Наименование закупки

    Поставка электрики для нужд Оренбургского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 10:15

    Документация процедуры

    договор_поставки.rar

    Максимальная_стоимость_закупки.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.konstantinidi@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Константиниди Анастасия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрики для нужд Оренбургского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 00:30 GMT +303.09.2021 00:3003.09.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223677Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрики для нужд Оренбургского УИРС

    Начальная цена

    711 762,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, 2.5 км восточнее с. ДедуровкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 90 календарных дней с момента поставки Товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара и предоставления оригиналов документов. Работа по гарантийному письму.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой с медной жилой общего назначения гибкий КГ-ХЛ 3х2.5ММ2 0.66КВ ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Шина нулевая №12 DIN-рейка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Наконечник кабельный изолированный ТМЛ 25-10-8 медный ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический IEK АВДТ-34 25А C IP20 400В 4P 6КА 30мА УХЛ4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический IEK АВДТ 40А C IP20 380В 4P 4.5КА 30мА УХЛ4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический IEK ВА88-32 63А IP30 400В 3P 25кА УХЛ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический IEK ВА88-32 63А IP30 400В 3P 25кА УХЛ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Вилка кабельная TDM 035 380В 63А IP54 3Р+PE+N SQ0601-0008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Вилка TDM 025 380В 32А IP44 3Р+PE+N SQ0601-0006"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Розетка стационарная TDM Electric 113 16А 220В 2P+PE IP44 SQ0602-0001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Вилка TDM 013 220В 16А IP44 2Р+РЕ SQ0601-0001"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Розетка стационарная TDM Electric 135 63А 380В 3Р+РЕ+N IP54 SQ0602-0008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 25А C IP20 400В 3P 4.5КА УХЛ4 MVA20-3-025-C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 MVA20-1-025-С 25А C IP20 1P 4.5КА"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический 1-фазный модульный ВА47-29 16А C 1P 4.5КА"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Светильник взрывозащищенный TDM НСП 47-200-001 SQ0371-0025 200ВТ УХЛ1 1ExdeIICT4Gb"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Лампа люминесцентная TDM ЛЛ G13 18ВТ Т8 6500К SQ0355-0027"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 18"

    "Лампа люминесцентная TDM ЛЛ G13 36ВТ Т8 6500К SQ0355-0030"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Кабель сварочный силовой КГ-ХЛ УТ3514 3х25+1х10"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 20"

    "Кабель сварочный силовой КГ-ХЛ УТ3511 3х16+1х6"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Коробка соединительная КП12 233141У1 пластик IP65 У1"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Корпус металлический TDM ЩМП-1-0 395x310x220ММ IP66"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Шина нулевая "N" в изоляторе TDM 6х9ММ 12 групп"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Кабель силовой с медной жилой КГ 1х16ММ2 0.66КВ ТУ 16.К73.05-93"

    Кол-во: 0.090

    "Позиция 25"

    "Лампа светодиодная Gauss LED Elementary A60 12ВТ 4100K одноцокольная E27 А60 23222"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Лампа ртутная вольфрамовая ДРВ 160ВТ Е27"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Наконечник кабельный ТМЛ 16-6-6"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 28"

    "Выключатель автоматический модульный ВА47-29 16А C IP20 230/400В 3P 4.5КА 3р16АС-4.5кА Вольтмик"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Лампа светодиодная LED Gauss Elementary 10ВТ 220В 730ЛМ 4100К одноцокольная E27 шар 86ММ 45ММ белый белый 53220"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Розетка стационарная IEK Magnum ССИ-125 32А 380В 3Р+РЕ+N IP44 PSN12-032-5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Прожектор Gauss Elementary ДО-50 Вт LED 50ВТ 6500К 200-240В IP65 черный 613100350"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Клапан электромагнитный ТНВД 24В ПАЗ ЭМ 19-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Контроллер IL-NT MRS16 для генераторного оборудования"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Электронагреватель трубчатый ТЭН-118А-13/5.0J-220 (ТЭН-5Ф-220) 5КВТ 220В нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Выключатель автоматический IEK ВА47-29 10А C 230В 1P 4.5КА ГОСТ Р 50345-99 ТУ 3422-072-05758109-2013 Россия"

    Кол-во: 4.000

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