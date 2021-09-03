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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка электрики для нужд Оренбургского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 10:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-63
Факс
Адрес электронной почты
a.konstantinidi@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Константиниди Анастасия Васильевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрики для нужд Оренбургского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.09.2021 00:30 GMT +303.09.2021 00:3003.09.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223677Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрики для нужд Оренбургского УИРС
Начальная цена
711 762,63
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, 2.5 км восточнее с. ДедуровкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 90 календарных дней с момента поставки Товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара и предоставления оригиналов документов. Работа по гарантийному письму.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 300.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.090
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
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