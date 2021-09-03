"Позиция 1" "Метла; Тип: для улицы; Вид: без черенка; Материал: березовая; Диаметр: 55(ММ); Высота: от 750 до 950(ММ); Описание: В качестве перевязочного материала должны применяться проволока стальная, шпагат. Вязки должны быть прочными, нераспускающимися и выполнены не менее чем в полных два оборота."

Кол-во: 300.000