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    Главная / Торги / Метлы березовые

    Метлы березовые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223667Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223667

    Наименование закупки

    Метлы березовые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 09:50

    Документация процедуры

    ТЗ_Поставка___Метлы_березовые.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 49232 9-56-36

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    kba.snab@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрченко Николай Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Метлы березовые

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223667Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метлы березовые

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Владимирская область, 601909, г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метла; Тип: для улицы; Вид: без черенка; Материал: березовая; Диаметр: 55(ММ); Высота: от 750 до 950(ММ); Описание: В качестве перевязочного материала должны применяться проволока стальная, шпагат. Вязки должны быть прочными, нераспускающимися и выполнены не менее чем в полных два оборота."

    Кол-во: 300.000

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