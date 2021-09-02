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    Главная / Торги / Поставка конструкций ПВХ

    Поставка конструкций ПВХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223665Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223665

    Наименование закупки

    Поставка конструкций ПВХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 09:38

    Документация процедуры

    Договор_Пласт_Декор_окна_ПВХ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурман Олег Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка конструкций ПВХ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 07:00 GMT +302.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223665Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка конструкций ПВХ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара производиться в течении 30 календарных дней с момента поставки товара, поставка товара осуществляется за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Окно глухое пластик белое 4000х3000ММ со стеклопакетом Novoline 1ШТ"

    Кол-во: 133.000

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