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    Главная / Торги / 01107-2021-741_Бытовая техника

    01107-2021-741_Бытовая техника

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 16:3031.08.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223653Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223653

    Наименование закупки

    01107-2021-741_Бытовая техника

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 10:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 953 198-40-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    natalya_mukhina@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мухина Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Курская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01107-2021-741_Бытовая техника

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 16:30 GMT +331.08.2021 16:3031.08.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223653Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01107-2021-741_Бытовая техника

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Курская область, г. Курск, ул. Радищева д. 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100 % в течении 7 раб. с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодильник HIBERG RF-47D NFW"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Печь микроволновая Candy CMS20W"

    Кол-во: 5.000

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