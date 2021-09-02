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    Главная / Торги / Поставка кабелей связи для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Поставка кабелей связи для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223650Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223650

    Наименование закупки

    Поставка кабелей связи для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-63

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Antonova.LNi@nadym-dobucha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антонова Людмила Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабелей связи для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223650Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабелей связи для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. НадымПоставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ 4 пары ZH нг(А)-HF Cat 5e бухта 305М ParLan"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.52ММ PVC/PEtr Cat 5e ParLan"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 2х2х0.52ММ медный нг(А)-HF Cat 5e ParLan U/UTP Cat5e нг(А)-HF 2х2х0.52"

    Кол-во: 2000.000

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