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    Главная / Торги / Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург

    Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 09:3010.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223647Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223647

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 08:44

    Документация процедуры

    Договор_СМСП_ТП_ЭДО__05.21__3_.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Скрыпка Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.09.2021 09:30 GMT +310.09.2021 09:3010.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223647Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург

    Начальная цена

    1 917 603,61

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, Раздольная 2а. Срок поставки в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо уплотнительное 005-008-19-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Кольцо уплотнительное 006-008-14-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Кольцо уплотнительное 006-010-25-2-4 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Кольцо уплотнительное 008-012-25-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Кольцо уплотнительное 009-012-19-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное 010-014-25-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное 011-014-19-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотнительное 012-015-19-2-4 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное 013-016-19-2-4 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Кольцо уплотнительное 013-017-25-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное 014-018-25-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное 015-018-19-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное 017-021-25-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Кольцо уплотнительное 019-025-36-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 15"

    "Кольцо уплотнительное 020-024-25-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Кольцо уплотнительное 020-025-30-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 17"

    "Кольцо уплотнительное 022-028-36-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 18"

    "Кольцо уплотнительное 025-031-36-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 19"

    "Кольцо уплотнительное 029-035-36-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 20"

    "Кольцо уплотнительное 030-036-36-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 030-038-46-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 22"

    "Кольцо уплотнительное 032-040-46-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 23"

    "Кольцо уплотнительное 034-042-46-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 24"

    "Кольцо уплотнительное 037-045-46-2-6 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 25"

    "Кольцо уплотнительное 040-048-46-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 26"

    "Кольцо уплотнительное 042-050-46-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 27"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 042-050-46-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 28"

    "Кольцо уплотнительное 045-053-46-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 29"

    "Кольцо уплотнительное 047-055-46-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 30"

    "Кольцо уплотнительное 048-052-19-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 31"

    "Кольцо уплотнительное круглого сечения 050-058-46-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 32"

    "Кольцо уплотнительное 050-060-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 33"

    "Кольцо уплотнительное 050-060-58-2-4 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотнительное 060-066-36-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 35"

    "Кольцо уплотнительное 060-070-58-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 36"

    "Кольцо уплотнительное 062-070-46-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 37"

    "Кольцо уплотнительное 065-075-58-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 38"

    "Кольцо уплотнительное 070-078-46-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 39"

    "Кольцо уплотнительное 070-080-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 40"

    "Кольцо уплотнительное 072-080-46-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 41"

    "Кольцо уплотнительное 080-090-58-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 42"

    "Кольцо уплотнительное 085-095-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 43"

    "Кольцо уплотнительное 090-098-46-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 44"

    "Кольцо уплотнительное 090-100-58-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 45"

    "Кольцо уплотнительное 100-110-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 46"

    "Кольцо уплотнительное 102-115-75-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 47"

    "Кольцо уплотнительное 110-120-58-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 48"

    "Кольцо уплотнительное 120-130-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 49"

    "Кольцо уплотнительное 150-155-36-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 50"

    "Кольцо уплотнительное 150-160-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 51"

    "Кольцо уплотнительное 160-165-36-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 52"

    "Кольцо уплотнительное 170-180-58-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 53"

    "Кольцо уплотнительное 185-200-85-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 54"

    "Кольцо уплотнительное 240-250-58-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 55"

    "Кольцо уплотнительное 250-260-58-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 56"

    "Кольцо уплотнительное 285-300-85-2-3 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 57"

    "Кольцо уплотнительное 360-370-58-2-2 резиновое ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 58"

    "Манжета уплотнительная 1-120х100-6 резиновая ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 59"

    "Ремень приводной поликлиновой 10Л-1400 1400ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 60"

    "Ремень генератора зубчатый Z(0)-900 приводной 10х8ММ V-Belt ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 61"

    "Ремень клиновой А-1180 ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 62"

    "Ремень клиновой А-1250 ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 63"

    "Ремень приводной клиновой В(Б)-2240 2240ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 64"

    "Рукав напорный с текстильным каркасом Ш(VIII)-10-25-38 10АТМ ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 65"

    "Ремень приводной клиновой Z(О)-630 630ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 66"

    "Металлорукав наземный 4656А-2-50-16-6.0 50ММ PN16 6М 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 67"

    "Металлорукав РЗ-Ц-Пнг 20ММ 50М ПВХ изоляция ТУ 4833-010-57453845-2009"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 68"

    "Металлорукав РЗ-Ц-Х-15 15ММ 100М сталь оцинкованная"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 69"

    "Металлорукав РЗ-Ц-Х-18 18ММ 50М сталь оцинкованная"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 70"

    "Металлорукав РЗ-Ц-Х-20 20ММ 50М сталь оцинкованная"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 71"

    "Металлорукав РЗ-Ц-Х-25 25ММ 25М сталь оцинкованная"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 72"

    "Металлорукав РЗ-Ц-Х-32 32ММ 25М сталь оцинкованная"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 73"

    "Рукав высокого давления РВД 2SN-12-27.5-1500 12DK М20х1.5 1.5М"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 74"

    "Рукав высокого давления РВД 2SN-12-27.5-3000 12DK М20х1.5 3М"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 75"

    "Рукав высокого давления Deston 9.5-30-1500-12 М20х1.5 1.5М"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 76"

    "Рукав высокого давления Deston 9.5-30-3000-12 М20х1.5 3М"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 77"

    "Ремень приводной клиновой А-1120 13х8ММ 1120ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 78"

    "Ремень приводной клиновой А-2360 13х8ММ 2360ММ ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 79"

    "Металлорукав гибкий Fortisflex МРПИнг Nord 20 сталь оцинкованная ПВХ пластикат 24ММ 18.7ММ IP65 черный"

    Кол-во: 350.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 264156
    Поставка электроматериалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022 году
    Поставка электроматериалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022 году
    264156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    395 658
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264057
    Поставка коробок клеммных для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка коробок клеммных для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    264057
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Ценовой запрос № 75854
    Поставка муфт
    Поставка муфт
    75854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    44 795
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
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