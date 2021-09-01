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    Главная / Торги / Приобретение карт памяти microSDXC для обеспечение потребности Иркутского филиала ПАО Ростелеком

    Приобретение карт памяти microSDXC для обеспечение потребности Иркутского филиала ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 05:0001.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223637Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223637

    Наименование закупки

    Приобретение карт памяти microSDXC для обеспечение потребности Иркутского филиала ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 08:15

    Документация процедуры

    Иркутский_филиал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3952) 25-37-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    sergej.kondratev@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение карт памяти microSDXC для обеспечение потребности Иркутского филиала ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 05:00 GMT +301.09.2021 05:0001.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223637Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение карт памяти microSDXC для обеспечение потребности Иркутского филиала ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бирюсинская, 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет 100% в течении 7 к.д. с даты получения товара на склад Иркутского филиала ПАО Ростелеком и подписание ТОРГ-12 (УПД)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флэш-карта microSDXC QTECH QTS64GmSDXC10 UHS-I 64Гбайт"

    Кол-во: 300.000

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