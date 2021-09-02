Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка установок приточных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка установок приточных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223636Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223636

    Наименование закупки

    Поставка установок приточных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 08:58

    Документация процедуры

    Договор_СМСП_ТП_ЭДО__05.21.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка установок приточных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 07:00 GMT +302.09.2021 07:0002.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223636Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установок приточных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург. Раздольная 2а. Поставка в течение 60 календарных дней, с момента заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка вентиляционная приточная KLG 025-П-О-УХЛ4 1200М3/Ч 18.38КВТ 2300х750х450ММ с ситемой автоматики и монтажным комплектом ООО "ЮГРАСТРОЙГАЗ""

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262195
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    Поставка инструмента и сопутствующих материалов
    262195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 261979
    Поставка приборов диагностики для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022г.
    Поставка приборов диагностики для нужд ООО "Газпром переработка" в 2022г.
    261979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 76532
    Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков Toshiba 8 ТБ MG05ACA800E (15 шт.) и внешних HDD 1Тб Seagate Expansion STEA1000400 (4 шт.)
    Поставка сетевого хранилища Synology DiskStation DS2415+(1 шт. без дисков), жестких дисков...
    76532
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    414 860
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 77420
    Оборудование
    Оборудование
    77420
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    414 991
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 78196
    Сетевое оборудование и материалы для оргтехники
    Сетевое оборудование и материалы для оргтехники
    78196
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    113 894
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78819
    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром энерго"
    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром энерго"
    78819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 12:30(GMT+03:00)
    584 975
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78823
    Поставка телекоммуникационного оборудования для нужд ООО "Газпром энерго"
    Поставка телекоммуникационного оборудования для нужд ООО "Газпром энерго"
    78823
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 12:30(GMT+03:00)
    538 064
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79287
    95-18 Стрижов Редуктор
    95-18 Стрижов Редуктор
    79287
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    27 814
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить