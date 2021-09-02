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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для КТП ВяГПУ для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Поставка запасных частей для КТП ВяГПУ для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 07:3002.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223630Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223630

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для КТП ВяГПУ для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 07:10

    Документация процедуры

    Договор_шаблон.docx

    Контактная_информация_Белоглазов_АВ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-08-51

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    beloglazov.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоглазов Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для КТП ВяГПУ для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 07:30 GMT +302.09.2021 07:3002.09.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223630Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для КТП ВяГПУ для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель 9, проезд 4, УМТС и К ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем УПД или товарных накладных (форма ТОРГ-12) при условии предоставления оригиналов счетов-фактур. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.С целью подтверждения страны происхождения товара, обязательным является требование при участии в закупке приложение в составе документации сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара, либо в случае отсутствия сертификации на заявляемый товар, письмо потенциального поставщика с указанием производителя и страну происхождения

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расцепитель независимый Контактор Протон 25 200-250В 7007136"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Катушка включения(замыкающая катушка) Контактор Протон 25 7007129ММ 220-250В 890Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Привод моторный Контактор ВА50-45 220-250В для взвода пружины 7007122"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический Контактор Электрон Э16В Про 1600А 3P 50кА 7226518"

    Кол-во: 1.000

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