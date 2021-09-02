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    Главная / Торги / изолента, стяжки, горелки и т.д

    изолента, стяжки, горелки и т.д

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 04:0002.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223623Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223623

    Наименование закупки

    изолента, стяжки, горелки и т.д

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 07:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (383)2194096

    Факс

    Адрес электронной почты

    aleksey.a.kurus@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курусь Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изолента, стяжки, горелки и т.д

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 04:00 GMT +302.09.2021 04:0002.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223623Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изолента, стяжки, горелки и т.д

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, Новосибирск, ул Северный проезд, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % аванс

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 20м черная"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 200x3.6мм 100шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 250x4.8мм 100шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Баллон газовый Kovea 220г бутан 70%, пропан 30%"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 5"

    "Горелка газовая портативная KOVICA KS-1006 пропан-бутан"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Крепеж-клипса для труб без защелки 16мм пластик"

    Кол-во: 100.000

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