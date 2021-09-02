Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 01:0002.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223616Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223616

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 00:27

    Документация процедуры

    Техническое_задание_КИМ.DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-33-00 доб. 65187

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    t_pozharsky@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пожарский Тимофей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 01:00 GMT +302.09.2021 01:0002.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223616Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», территория «Береговой технологический комплекс Киринское ГКМ», зд. 1. Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленные МТР осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12/УПД). Аванс не предусмотрен. Доставка до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика. Транспортные расходы должны быть включены в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор электромонтажного инструмента изолированного НИИ-11(КВТ) 23 предмета 1000В пластиковый кейс"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Фен технический КВТ ТТ-1800 220-240В 1800ВТ 380/580ГРАД ЦЕЛЬС 65147"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Дрель ударная Зубр 780ВТ 0-3000ОБ/МИН 13ММ кейс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Машина шлифовальная угловая Зубр УШМ-П230-2600 ПВСТ 2.6КВТ 230ММ 22.2ММ М14 6000ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Топор пожарный с кобурой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Пила цепная электрическая Интерскол ПЦ-16/2000ТН 2000ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Набор бит Арсенал НБ-31 CrV PH, PZ, SL, TT(TR/TH), HEX 25ММ 31ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Линейка измерительная металлическая 100СМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Лобзик Интерскол МП-100/700Э 705ВТ дерево 100ММ, сталь 10ММ 3000ОБ/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Кисть малярная плоская Люкс 75ММ 3" натуральная щетина светлая деревянная ручка 0101314"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Пистолет продувочный Кратон ABG-03 4БАР 150ММ КГ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78340
    Инструмент, инвентарь ( Черский, 59)
    Инструмент, инвентарь ( Черский, 59)
    78340
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    66 673
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить