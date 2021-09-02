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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 00:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65187
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
t_pozharsky@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пожарский Тимофей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 01:00 GMT +302.09.2021 01:0002.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223616Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», территория «Береговой технологический комплекс Киринское ГКМ», зд. 1. Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленные МТР осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12/УПД). Аванс не предусмотрен. Доставка до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика за счет Поставщика. Транспортные расходы должны быть включены в цену товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 16.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
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