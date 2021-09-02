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    Главная / Торги / Поставка источников питания для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Поставка источников питания для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223612Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223612

    Наименование закупки

    Поставка источников питания для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-33-63

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Antonova.LNi@nadym-dobucha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антонова Людмила Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка источников питания для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223612Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников питания для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

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    "Источник бесперебойного питания NSGate NSBox-UPS-2453H 15А.Ч 220В 24В 0.24КВ.А -40...+50ГРАД ЦЕЛЬС с тепловентилятором для 2 АКБ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Громкоговоритель системы оповещения потолочный АС-5 0.5/3/5ВТ IP41 пластик 100В 180х180х105ММ 120-12000ГЦ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-12 12В 12А.Ч 151х98х101ММ 3.47КГ ООО НПП Источник"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-5.5 12В 5.5А.Ч 90х70х101ММ 1.65КГ ООО НПП Источник"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Батарея аккумуляторная свинцовая СГАН 12-7.2 AGM 12В 7.2А.Ч 151х65х95ММ ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 ГОСТ Р МЭК 60896-2-99"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-18 AGM 12В 18А.Ч 181х77х167ММ ООО НПП Источник"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГН 12-7 AGM 12В 7А.Ч 151х100х65ММ 2.2КГ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Батарейка щелочная ЭРА C0038445 6LR61 9В 1ШТ блистер"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 9"

    "Батарейка щелочная ЭРА C0038453 LR03 1.5В 2ШТ блистер"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Патч-корд Hyperline FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-20M-LSZH-YL SM 9/125 (OS2) duplex LSZH SC/UPC - SC/UPC 20М желтый"

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 11"

    "Стол монтажный для инсталляторов СКС, инженеров кабельных сетей, специалистов службы поддержки ЦОД Lanmaster TechTable TIA-TT-0003"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Патч-корд коммутационный шнур AESP C6-154GY-5MB RJ45-RJ45 U/UTP cat.6 5М серый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Радиомодем для систем телеметрии Невод-5 Геолинк 433.92МГц 9-30В 118х70х50ММ 0.2КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Антенна направленная пятиэлементная AH5-433 433-435МЕГАГЦ 8дБ 100ВТ 0.585х0.585х0.015М -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС BNC-штекер (male)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Кронштейн крепежный стеновой для крепления антенных мачт к стенам зданий Антэкс KSUM-500 497х500х493ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Шнур оптический патч-корд SM 9/125 FC/UPC-SC/UPC 2ММ 1М ШОС"

    Кол-во: 40.000

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