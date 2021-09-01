Поставка кабельных материалов для Самарского филиала, 1690.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Лицевой счет открывать не требуется. Без номера ИГК счета, как КП рассматриваться не будут. Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Счет вложить к ответ на ЦЗ. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора предусмотрено в случае превышения КП 100тыс.руб..