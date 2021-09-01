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    Главная / Торги / Поставка кабельных материалов для Самарского филиала, 1690.

    Поставка кабельных материалов для Самарского филиала, 1690.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223586Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223586

    Наименование закупки

    Поставка кабельных материалов для Самарского филиала, 1690.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 14:12

    Документация процедуры

    Номер_ИГК_для_оформления_счета__ТН__СФ..docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельных материалов для Самарского филиала, 1690.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223586Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельных материалов для Самарского филиала, 1690.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Г.Самара, ул.Мичурина, д.54Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Лицевой счет открывать не требуется. Без номера ИГК счета, как КП рассматриваться не будут. Оплата по счету в течение 7 календарных дней с даты поставки товара и подписания ТТН. Цена доставки включена в стоимость товара. Счет вложить к ответ на ЦЗ. Выставление документов по ЭДО. Заключение договора предусмотрено в случае превышения КП 100тыс.руб..

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический ABB SH201L 2CDS241001R0164 C 230В 16А 1P 4.5кА"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Труба гофрированная 16мм с протяжкой PVC"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Крепеж-клипса для труб с защелкой 16мм пластик"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 4"

    "Дюбель-гвоздь с грибовидным бортом 6x60мм PP, сталь с шурупом"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 5"

    "Наконечник кабельный кольцевой ТМЛ 6-6-4 Dв4 x Dн6 x B8 x L32 x H5мм медь луженая 6мм2 неизолированный"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 6"

    "Пена монтажная противопожарная DKC DF 740мл"

    Кол-во: 10.000

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