Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка листа оцинкованного 0,5х1250х2500 RAL 5005 для ремонта укрытий (инв.№ 126414)

    Поставка листа оцинкованного 0,5х1250х2500 RAL 5005 для ремонта укрытий (инв.№ 126414)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223544Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223544

    Наименование закупки

    Поставка листа оцинкованного 0,5х1250х2500 RAL 5005 для ремонта укрытий (инв.№ 126414)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    28.08.2021 13:37

    Документация процедуры

    Договор.doc

    Приложение___1___Форма_Спецификация.xls

    Приложение___2___Форма_Информация_о_цепочке_собственников.xls

    Приложение___3__Согласие_на_обработку_персональных_данных_ЦЭГ.docx

    Приложение___4___Форма_Декларация_СМСП.docx

    Приложение___5___Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Приложение___6___Реестр_контрагентов..docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Контактный телефон

    +7 912 546-78-60

    Факс

    +7 8216 74-77-43

    Адрес электронной почты

    s.guzeeva@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузеева Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка листа оцинкованного 0,5х1250х2500 RAL 5005 для ремонта укрытий (инв.№ 126414)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223544Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листа оцинкованного 0,5х1250х2500 RAL 5005 для ремонта укрытий (инв.№ 126414)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, 165391, Архангельская область, Котласский район, пос. Приводино, Приводинское ЛПУ МГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Типовой договор Заказчика с банковским сопровождением (приложение 5), особыми условиями (приложение 7,8). Оплата в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Ухтинский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист оцинкованный ст.08ПС 1250х2500х0.5ММ ГОСТ 14918-80, 19904-90"

    Кол-во: 0.237

    Позвонить