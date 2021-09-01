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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка листа оцинкованного 0,5х1250х2500 RAL 5005 для ремонта укрытий (инв. № 126408)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
28.08.2021 13:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4
Контактный телефон
+7 912 546-78-60
Факс
+7 8216 74-77-43
Адрес электронной почты
s.guzeeva@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузеева Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листа оцинкованного 0,5х1250х2500 RAL 5005 для ремонта укрытий (инв. № 126408)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223539Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листа оцинкованного 0,5х1250х2500 RAL 5005 для ремонта укрытий (инв. № 126408)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, 165391, Архангельская область, Котласский район, пос. Приводино, Приводинское ЛПУ МГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Типовой договор Заказчика с банковским сопровождением (приложение 5), особыми условиями (приложение 7,8). Оплата в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Ухтинский"
Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4
Кол-во: 0.237
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