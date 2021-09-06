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Наименование закупки
Поставка газона рулонного для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Московское ЛПУМГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 21:22
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-08-95 доб. 23223
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
d.mannanova@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маннанова Дина Мансуровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газона рулонного для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Московское ЛПУМГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.09.2021 00:00 GMT +306.09.2021 00:0006.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223513Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газона рулонного для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Московское ЛПУМГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки прДоставка товара осуществляется Поставщиком или уполномоченным им лицом автомобильным транспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя. Доставка включена в стоимость товара. Поставщик обязан не позднее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемой поставки (отгрузки) товара письменно уведомить об этом покупателя с указанием наименования и количества товара, вида и количества транспортных средств. Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132) или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.1. Договора. Поставщик обязан осуществить поставку товара в последней декаде месяца, но не позднее 30.11.2021. Договор заключается в виде электронного документа с применением квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 940.000
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