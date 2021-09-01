Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фильтров

    Поставка фильтров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223512Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223512

    Наименование закупки

    Поставка фильтров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 19:44

    Документация процедуры

    ОЛ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)6130197

    Факс

    Адрес электронной почты

    UVFedorovykh@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоровых Ульяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 18:00 GMT +301.09.2021 18:0001.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223512Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п. ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр газовый ФГ-50-1.6-Г-УХЛ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ТЦ "ВОСТОК"
    Ценовой запрос № 80509
    ТОиТР
    ТОиТР
    80509
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    80 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "Молния Ямал"
    Ценовой запрос № 83237
    Поставка компрессора и комплектующих для ООО "Молния Ямал"
    Поставка компрессора и комплектующих для ООО "Молния Ямал"
    83237
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 11:00(GMT+03:00)
    123 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 84663
    Поставка фильтров сетчатых для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Поставка фильтров сетчатых для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»
    84663
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 12:00(GMT+03:00)
    56 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить