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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров по потребности Карельского филиала

    Поставка хозяйственных товаров по потребности Карельского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223508Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223508

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров по потребности Карельского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 17:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8212) 214295

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Vladimir.Rodvikov@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родвиков Владимир Владиславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров по потребности Карельского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223508Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров по потребности Карельского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, 185035, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15- ти рабочих дней с момента поступления товара на склад покупателя. Цена предложения должна быть фиксированной, с учётом возможного приобретения Заказчиком не полной номенклатуры Ценового Запроса. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ТОЛЬКО ПО ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее Brauberg Screen Clean для очистки мониторов, экранов флакон с распылителем 250мл"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Освежитель воздуха Glade 300мл"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Порошок стиральный автомат Лотос-М 450г"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 4"

    "Средство моющее Fairy для мытья посуды 450мл"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 5"

    "Салфетки хозяйственные сухие Золушка Блеск универсальные 300x300мм вискоза 5шт"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Лента клейкая упаковочная B50мм x L66м PP s45мкм прозрачная"

    Кол-во: 130.000

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