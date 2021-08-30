Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заключение договора. Срок поставки - 5 раб. Дней с латы подписания дог. Обязательным условием для заключения договора будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. В стоимость должна быть включена стоимость доставки до места доставки в соответствии с договором (Вложение).