www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 17:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 831 430-80-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.berezovskaya@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березовская Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 16:00 GMT +330.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223507Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800
Начальная цена
315 344,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, г. Казань, ул. Рахимова, д.8, кон. Магдиев Ренат Талгатович Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заключение договора. Срок поставки - 5 раб. Дней с латы подписания дог. Обязательным условием для заключения договора будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. В стоимость должна быть включена стоимость доставки до места доставки в соответствии с договором (Вложение).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.