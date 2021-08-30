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    Главная / Торги / Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800

    Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223507Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223507

    Наименование закупки

    Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 17:28

    Документация процедуры

    Список_оборудование_которое_необходимо_закупить..xlsx

    Типовой_договор_для_МСП__1_.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 16:00 GMT +330.08.2021 16:0030.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223507Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос: Сырье и материалы для Р. Татарстан ЗнП 800

    Начальная цена

    315 344,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Казань, ул. Рахимова, д.8, кон. Магдиев Ренат Талгатович Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заключение договора. Срок поставки - 5 раб. Дней с латы подписания дог. Обязательным условием для заключения договора будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. В стоимость должна быть включена стоимость доставки до места доставки в соответствии с договором (Вложение).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка телекоммуникационная двухрамная Связьстройдеталь СТ-38U-2М-К 130503-00182 B620 x H1848 x h800мм 19" 38U"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Лоток кабельный проволочный 50x400x3000мм сталь оцинкованная 5мм"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Кросс оптический ШКОС-М-1U/2-24-FC/ST-24-FC/D/SM-24-FC/UPC 19" 410x210x41.5мм 1U 24 порт. FC, ST стоечный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф кроссовый оптический универсальный Связьстройдеталь ШКОС-С-1U/2-24-FC/ST-24-FC/D/SM-24-FC/UPC 130301-02256 410x210x41.5мм FC, SC, ST стоечный 19, 23, ETSI" 24 порта с гильзами, кассетой, компл. монтажным, пигтейлами, розетками"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф кроссовый оптический универсальный Связьстройдеталь ШКОН-У/1-16FC/ST-16FC/D/SM-16FC/UPC 130404-00126 266x265x66мм FC настенный 19" 16 портов с гильзами, заглушками, кассетой, пигтейлами, планкой, розетками"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Муфта для кабелей связи укороченная МОГ-У-22-1К4845 130101-00051"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Кросс оптический Связьстройдеталь ШКОС-2ФП-1U/2-48SC-48SC/SM-48SC/UPC 130307-00174 19" 430x192x44мм 1U 48 порт. SC стоечный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 8"

    "Узел ввода ОК ВКР-2"

    Кол-во: 7.000

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