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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи

    Поставка оборудования связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:3007.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223506Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223506

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 18:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)613-02-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    asmirnov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнов Александр Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.09.2021 10:30 GMT +307.09.2021 10:3007.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223506Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи

    Начальная цена

    926 080,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства для монтажа в грунт МДПС-3 ИПЦЭ.418128.002-01 IP68 кабель КВБбШвнг(А)-LS 4х1.5 D наружный с броней 13.4ММ, блок питания и регистрации в комплекте с DIN-рельсой 35ММ БПР-2Т,пресс-клещи ДГ-1, герметик Пуласт 1КОМПЛ, комплект материалов для герметизации, прижим хомут-стяжка на трубу Ду1420 2ШТ ТУ 3791-002-53089075-00"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Коммутатор MES2308R 8 портов 10/100/1000 Base-T, 2 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X SFP L3 220V AC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Модуль батарейный APC Symmetra LX Battery Module SYBT5 ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Программатор автономный адресов устройств С2000-АПА 105х279х58ММ ГОСТ Р 53325-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Коммутатор Eltex MES2308R 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X Combo RJ-45, SFP L2+ 220V AC в комплекте с sfp модулями, FH-S31122CDL20 -1ШТ. FH-S8512CDL05 -1ШТ РПЛТ.465600.060.ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Мегаомметр цифровой Е6-31 40-700В 250х110х90ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания UPS Huawei UPS2000-G-6KRTL 86х430х585ММ 220-240В 6КВ.А 5400ВТ карта SNMP UPS Monitoring Module UPS2000- Selective Module SNMP Card RMS-SNMP01A1 1ШТ, датчик температуры и влажности ENR1DETA MODULE 1ШТ, кабель Signal Cable, NetCol5000 Humidity and Temperature Sensor Signal Cable, 10М, MP6, (CC4P0.48B(S)), MP6 IDSSIGCBLE00 1ШТ, датчик температуры Temperature sensor, NTC, Cable Length of 2М, 2PIN white terminal EBTSensor001 1ШТ, направляющие Guide rails-Length adjustable 592-807ММ IDSGDRALS000 3ШТ, батарейный модуль UPS2000G ESS-240V12-7AhBPVBA ESS-240V12-7AhBPVBA01 2ШТ, кабель питания Power Cable, 600V/1000V, ZA-RVV, 3x6ММ 2, Black (3 Cores: Brown, Blue,Yellow/Green), 46A, Outdoor Cable, CE C3006BK01 5М, кабель питания Power Cable, 5М, 5х12AWG, Black, (2хPP45, RED+2хPP45, BLACK+2хPP45, GREEN), (5х12AWG,Black), (2хPP45,RED+2хPP45, BLACK+2хPP45, GREEN) IDSPWRCBL03 1ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Коммутатор Ethernet Eltex MES1124M AC 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP) L2 220В"

    Кол-во: 1.000

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