"Позиция 1" "Сигнализатор прохождения очистного устройства для монтажа в грунт МДПС-3 ИПЦЭ.418128.002-01 IP68 кабель КВБбШвнг(А)-LS 4х1.5 D наружный с броней 13.4ММ, блок питания и регистрации в комплекте с DIN-рельсой 35ММ БПР-2Т,пресс-клещи ДГ-1, герметик Пуласт 1КОМПЛ, комплект материалов для герметизации, прижим хомут-стяжка на трубу Ду1420 2ШТ ТУ 3791-002-53089075-00"

Кол-во: 3.000