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    Главная / Торги / Срочная закупка Модулей расширения клавиатуры для IP-телефонов Yealink EXP43 для Ульяновского филиала

    Срочная закупка Модулей расширения клавиатуры для IP-телефонов Yealink EXP43 для Ульяновского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223487Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223487

    Наименование закупки

    Срочная закупка Модулей расширения клавиатуры для IP-телефонов Yealink EXP43 для Ульяновского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 15:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-40-45 доб. 79023420007

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    lv.kuvshinova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кувшинова Любовь Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная закупка Модулей расширения клавиатуры для IP-телефонов Yealink EXP43 для Ульяновского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223487Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная закупка Модулей расширения клавиатуры для IP-телефонов Yealink EXP43 для Ульяновского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г.Ульяновск,Московское шоссе,14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка силами поставщика до адреса.Оплата 15 рабочих дней с даты поставки(для МСП)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль расширения клавиатуры для IP-телефонов Yealink EXP43 телефон T43U/T46U/T48U 20шт"

    Кол-во: 60.000

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    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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