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Наименование закупки
Поставка блока питания Lenovo System x 1300W High Efficiency Titanium AC Power Supply (200-240V) P/N: 00MU911 F/C: ASQG
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 16:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357700, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, проспект Ленина, д.6
Почтовый адрес
357700, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, проспект Ленина, д.6
Контактный телефон
+7 87934 0-25-00
Факс
Адрес электронной почты
e.verderevskaya@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вердеревская Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блока питания Lenovo System x 1300W High Efficiency Titanium AC Power Supply (200-240V) P/N: 00MU911 F/C: ASQG
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.09.2021 16:00 GMT +303.09.2021 16:0003.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223486Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блока питания Lenovo System x 1300W High Efficiency Titanium AC Power Supply (200-240V) P/N: 00MU911 F/C: ASQG
Начальная цена
158 067,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, 357700 Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина/ ул. Стопани 6/10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом Договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
357700, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, проспект Ленина, д.6
Кол-во: 4.000
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