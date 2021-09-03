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Наименование закупки
Метизы по ГОСТ и DIN
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 16:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+81-264-70-6093 доб. 448
Факс
Адрес электронной почты
Olga.Nabatchikova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Набатчикова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Метизы по ГОСТ и DIN
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223484Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метизы по ГОСТ и DIN
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Пост оплата 60 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Наименование заказчика
ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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