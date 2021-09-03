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    Главная / Торги / Метизы по ГОСТ и DIN

    Метизы по ГОСТ и DIN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223484Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223484

    Наименование закупки

    Метизы по ГОСТ и DIN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 16:00

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +81-264-70-6093 доб. 448

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Nabatchikova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Набатчикова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Метизы по ГОСТ и DIN

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223484Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизы по ГОСТ и DIN

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Пост оплата 60 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Наименование заказчика

    ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"
    Все закупки и тендеры ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт -ЦГ-DIN912-8.8-(А2К)-М8х130"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Болт -DIN931-8.8-(A2K)-M20х70"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "ГАЙКА-БАРАШ-DIN314-US-(A2K)-M12"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "БОЛТ-DIN933-8.8-(A2K)-M30X70"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Штифт-ЦИЛ-DIN7-M6-8X16"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "БОЛТ-DIN933-8.8-(A2K)-M6X20"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Шпилька М24-6gх60.46 ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 9"

    "Шпилька М30-6gх80.46 ГОСТ 22032-76"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Шпонка 25х14х100 ГОСТ 23360-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Шпонка 25X14X140 ГОСТ 22360-78"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Болт М10-6gх45.88.029 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Винт В.М6-6gх10.58.019 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Болт М8-6gх20.48.029 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "болт М24х90.58.019 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Винт В.М6-6gх10.58.019 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Винт В.М6-6gх12.14Н ГОСТ 1478-93"

    Кол-во: 1.000

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