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    Главная / Торги / Поставка зажимов электрических клеммных для АГПЗ ООО" Газпром переработка"

    Поставка зажимов электрических клеммных для АГПЗ ООО" Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223471Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223471

    Наименование закупки

    Поставка зажимов электрических клеммных для АГПЗ ООО" Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 17:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    UteshevaAIU@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Утешева Анастасия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка зажимов электрических клеммных для АГПЗ ООО" Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 13:00 GMT +306.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223471Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка зажимов электрических клеммных для АГПЗ ООО" Газпром переработка"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416160, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы «Волгоград-Астрахань»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика. доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя. Обоснование выбора:

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим клеммный ЗСМ-150А 0.69 кВ"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 2"

    "Зажим клеммный ЗСМ-150А 0.69 кВ"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 3"

    "Зажим клеммный ЗСМ-150А 0.69 кВ"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 4"

    "Зажим клеммный ЗСМ-150А 0.69 кВ"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 5"

    "Зажим клеммный ЗСМ-150А 0.69 кВ"

    Кол-во: 46.000

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