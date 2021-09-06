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Наименование закупки
Поставка зажимов электрических клеммных для АГПЗ ООО" Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.08.2021 17:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88
Факс
--
Адрес электронной почты
UteshevaAIU@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Утешева Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка зажимов электрических клеммных для АГПЗ ООО" Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.09.2021 13:00 GMT +306.09.2021 13:0006.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223471Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка зажимов электрических клеммных для АГПЗ ООО" Газпром переработка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416160, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, село Джанай, Астраханский ГПЗ филиал ООО «Газпром переработка», северо-восточнее ориентира 412-й км автотрассы «Волгоград-Астрахань»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика. доставка продукции осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя. Обоснование выбора:
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 46.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 46.000
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