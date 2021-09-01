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    Главная / Торги / Поставка ЗИП к гидроключу для Оренбургского УИРС

    Поставка ЗИП к гидроключу для Оренбургского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 02:0001.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223465Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223465

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП к гидроключу для Оренбургского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 15:54

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ЗИП к гидроключу для Оренбургского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 02:00 GMT +301.09.2021 02:0001.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223465Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП к гидроключу для Оренбургского УИРС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургское УИРС филиал ООО "Газпром подземремонт Уренгой" адрес: 460503, Оренбургская область, Оренбургский район, 2.5 км восточнее с. Дедуровка.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 календарных дней для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг двигателя гидравлический 45162 для ГК Гранит 630ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Рукав высокого давления РВД DIN 2SN 06-400-700/JIC(г)7/16/JIC(г)7/16(90) 40МЕГАПА 6ММ JIC(г) 7/16/JIC(г) 7/16 0.7М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Рычаг 412К-45 для ГК Гранит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Болт призонный 413К-45 для ГК Гранит"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Пружина 414К-45 для ГК Гранит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Шайба 415К-45 для ГК Гранит"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Пружина заслонки 45025 для ГК Гранит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Пружина короткая 45573 для ГК Гранит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Пружина короткая 45574 для ГК Гранит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Пружина ГК.700.573"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Пружина ГК.700.574"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Штифт ГК15.700.494"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Штифт ГК15.700.575"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Штифт 45494 для ГК Гранит"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Штифт 45575 для ГК Гранит"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 16"

    "Шестерня втулка 45058 для ГК Гранит 20 зубьев"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Шестерня промежуточная 45026 для ГК Гранит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Ось промежуточной шестерни 45027 для ГК Гранит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Шестерня основание 45057 для ГК Гранит 35 зубьев"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Шестерня высокой скорости 45050 для ГК Гранит 29 зубьев"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Шестерня низкой скорости 45051 для ГК Гранит 14 зубьев"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Прокладка 533К-45 для ГК Гранит"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Манжета уплотнительная 1.2-30х45-1/3 резиновая ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Пресс-масленка 1.1.Ц6 для ГК Гранит ГОСТ 19853-74 992073-04"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Челюсть 45.291С 3 1/2""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Плашка 45.293А 2 3/8" для ГКШ-1500МТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Плашка 45.293В 2 7/8" для ГКШ-1500"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 28"

    "Рукав высокого давления РВД 2SC-20-215-6000/DK(г) 21.5МЕГАПА 20ММ М30х2/NPTF 1" 6М"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 29"

    "Вилка переключения ГК.900.010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Кольцо ГК.900.014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Кольцо защитное фторопластовое 160-200 ГОСТ 23825-79"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Кольцо уплотнительное 016-020-25-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 33"

    "Манжета уплотнительная FM133/73-21 резиновая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотнительное 992154-214 резиновое"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Плашка 45.293С 3 1/2"-4" для ГКШ-1500"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 36"

    "Лента тормозная 45288 асбестовая"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 37"

    "Челюсть 45.291В 2 7/8""

    Кол-во: 5.000

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