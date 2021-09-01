Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 90 календарных дней для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму.