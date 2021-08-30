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    Главная / Торги / Вода "Горная вершина" в Ростовский филиал

    Вода "Горная вершина" в Ростовский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223461Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223461

    Наименование закупки

    Вода "Горная вершина" в Ростовский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 15:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Вода "Горная вершина" в Ростовский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 20:00 GMT +330.08.2021 20:0030.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223461Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вода "Горная вершина" в Ростовский филиал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: разовым счетом без договора, расчет через 7-9 дней после поставки. Прошу Вас присылать коммерч. предложения на адрес Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU . тел. 8-927-583-99-10 8-927-57-57-484 Обязательное требование - работать в электронном документообороте.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая негазированная 19 л на обмен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Вода "Горная вершина" 0,5 л негазированная"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 3"

    "Вода "Горная вершина" 0,5 л газированная"

    Кол-во: 120.000

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