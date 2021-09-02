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    Главная / Торги / Поставка оборудование для учебного класса и конферен-зала

    Поставка оборудование для учебного класса и конферен-зала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223457Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223457

    Наименование закупки

    Поставка оборудование для учебного класса и конферен-зала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 16:14

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    АНКЕТА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудование для учебного класса и конферен-зала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 10:00 GMT +302.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223457Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудование для учебного класса и конферен-зала

    Начальная цена

    842 290,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 134.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок управления clevermic BKR WCS-20M"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Микрофонный пульт делегата беспроводной clevermic BKR WCS-201D"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Микрофонный пульт председателя беспроводной clevermic BKR WCS-201C"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Зарядное устройство clevermic BKR DC-U10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Камера CleverMic Uno 2 POE (FullHD, 12x, USB3.0, HDMI, LAN)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Процессор подавления обратной связи clevermic BKR BR-1220 c функцией микширования"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Акустика Apart SDQ5PIR-BL, настенная, активная (черный) 1 пара"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Цифровой микшерный пульт Audio-Technica ATDM-0604"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Преобразователь RS232-RS485 EL203-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Система для видеоконференций Logitech Rally Plus (960-001224)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Система крепления Logitech Mounting Kit for Rally (939-001644)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Модульный микрофон Logitech Rally (989-000430)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Кабель XLR ROCKDALE MC001-50CM"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Кабель XLR MC001.3.3 MICROPHONE CABLE WITH XLR CONNECTORS, 3,3 METERS"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Кабель аудио-видео, DisplayPort (m) - HDMI (m) , ver 2.0, 3м"

    Кол-во: 2.000

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