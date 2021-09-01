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    Главная / Торги / Поставка силовых кабелей

    Поставка силовых кабелей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223454Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223454

    Наименование закупки

    Поставка силовых кабелей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 15:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка силовых кабелей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223454Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка силовых кабелей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета. Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик каучуковый Fome Flex TEGRA Aquastop 0.3Л прозрачный картридж"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Клей монтажный жидкие гвозди Titebond 296МЛ 915"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Трос стальной в оплетке ПВХ Stayer Master 4ММ 20М 15560765"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Зажим канатный тросовый Tech-Krep SIMPLEX сталь 5ММ 126602"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 5"

    "Покрытие ковровое искусственная трава Ковротекс 4х3М 40ММ 42ММ зеленое полипропилен/полиэстер 101004569 Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Покрытие ковровое искусственная трава Prettie Grass 4х3М 10ММ 12ММ зеленое полипропилен/латекс 101004203 Китай"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Покрытие грязезащитное модульное City садовое 300х300х12ММ полипропилен зеленое 9ШТ -25...+50ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 39.690

    "Позиция 8"

    "Газлифт мебельный NGTV 80КГ 500х50х30ММ 460ММ сталь черный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Лента оградительная сигнальная Зубр Мастер красно-белая 75ММ 200М 12240-75-200"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Клей монтажный жидкие гвозди Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 акриловый для гипсокартона, МДФ, дерева белый 400Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Сетка строительная оградительная SR100 пластик 1х50М 20х25ММ 225Г/М2 оранжевый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг 4х35ММ2 0.66КВ ГОСТ 16442-80 ТУ 16.К01-37-2003"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ 100М Кавказкабель 020002303"

    Кол-во: 215.000

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ 100М Кавказкабель 020002301"

    Кол-во: 93.000

    "Позиция 15"

    "Скотч односторонний NOVA RALL упаковочный 48ММх66М 45МКМ черный ПВХ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Скотч односторонний NOVA RALL упаковочный 48ММх66М 45МКМ красный ПВХ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Пена монтажная бытовая Profpur Ultra всесезонная 750МЛ 65Л -10...+35ГРАД ЦЕЛЬС 57353"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Очиститель Kudo Foam&Gun Cleaner для очистки монтажной пены 0.4КГ 0.65Л баллон 11590257"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Механизм цилиндровый DAMX CW80 mm PB 80ММ 40/40 ЦАМ полированная латунь ключ/вертушка 30000 комбинаций 5 ключей 000002157"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Фанера ламинированная ФСФ береза 3/3 20ММ 2500х1500ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Пружина усиленная для батута 110ММ металл золотистый с крепежом"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Ручка мебельная капля 86х25х15 античная бронза цамак 01.0217 TOP010 Испания"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Комплект ценников призматических MAXI-SETS-SGB6 6ММ пластик золотой/чёрный 180ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Шланг поливочный спрей-лента Туман Golden spray 32ММ 100М 0.2ММ 0.5-1АТМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Кран стартовый к системе полива Туман Golden Spray ABS пластик 40ММ 1""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Краска аэрозольная Kudo золото RAL 1028 520МЛ 370Г баллон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Фанера ламинированная ФСФ береза 3/3 20ММ 2500х1500ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 28"

    "Оргстекло гладкое 3ММ 1000х2000ММ прозрачное Польша"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Пленка самоклеящаяся Deluxe 900ММх8М дуб светлый декоративная Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Пленка самоклеящаяся Deluxe 900ММх8М матовая вишня для мебели Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Гирлянда бахрома 128LED Айсикл белый 255-205 IP65 4х0.6М 8ВТ 230В каучук"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Лампа шар светодиодный для гирлянды 220В 3ВТ пластик"

    Кол-во: 380.000

    "Позиция 33"

    "Лампа светодиодная LED Эра B35-11W-827-E27 11ВТ 220В 800ЛМ 2700К одноцокольная E27 свеча 130ММ 35ММ теплый белый белый Б0032981"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Выключатель автоматический модульный Schneider Electric Домовой ВА63 6А C IP20 1P 4.5КА УХЛ4 11201"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Замок мебельный цилиндровый Нора-М 6103 для шкафа сталь хром 35ММ 2 ключа"

    Кол-во: 50.000

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