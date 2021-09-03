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    Главная / Торги / Поставка бетонно-блочной продукции для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Поставка бетонно-блочной продукции для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223448

    Наименование закупки

    Поставка бетонно-блочной продукции для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 15:59

    Документация процедуры

    Проект_договора_КИМ_.docx

    Приложение_Спецификация_КИМ.xlsx

    Задание_Заказчика.xlsx

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Памятка_для_оператора_ЭДО.pdf

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-68-73

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Goncharova-GG@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончарова Галина Гениевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бетонно-блочной продукции для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.09.2021 10:00 GMT +303.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетонно-блочной продукции для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2021 году

    Начальная цена

    179 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, есто поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита дорожная ПДН-14 3.503.1-91 6х2х0.14М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Блок фундаментный железобетонный ФБС 12.4.6т В15"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Блок фундаментный железобетонный ФБС-6-4-6 сплошной для стен подвалов 160КГ 580х400х580ММ ГОСТ 13579-78 ООО "ОЗЖБИ" Россия"

    Кол-во: 10.000

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