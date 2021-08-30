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    Главная / Торги / ЗнП2134 Вологодский филиал. Аккумулятор автомобильный Tungstone SilverStar EFB 6СТ-77 L 12В 77А·ч конус

    ЗнП2134 Вологодский филиал. Аккумулятор автомобильный Tungstone SilverStar EFB 6СТ-77 L 12В 77А·ч конус

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223446Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223446

    Наименование закупки

    ЗнП2134 Вологодский филиал. Аккумулятор автомобильный Tungstone SilverStar EFB 6СТ-77 L 12В 77А·ч конус

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 14:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8162) 731530

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Igor.Bulakhov@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булахов Игорь Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП2134 Вологодский филиал. Аккумулятор автомобильный Tungstone SilverStar EFB 6СТ-77 L 12В 77А·ч конус

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 15:00 GMT +330.08.2021 15:0030.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223446Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП2134 Вологодский филиал. Аккумулятор автомобильный Tungstone SilverStar EFB 6СТ-77 L 12В 77А·ч конус

    Начальная цена

    13 478,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г.Вологда, ул.Гиляровского, 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка по счету, постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор автомобильный Tungstone SilverStar EFB 6СТ-77 L 12В 77А·ч конус"

    Кол-во: 3.000

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