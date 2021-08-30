www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Доска магнитная маркерная флипчарт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 14:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8182) 65-52-01
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
NADEZHDA.KARANINA@NW.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Каранина Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доска магнитная маркерная флипчарт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223443Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доска магнитная маркерная флипчарт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 100%, стоимость доставки оплачивает Поставщик, работа только по ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.