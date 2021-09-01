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Наименование закупки
ТГСтаврополь Поставка термопреобразователя сопротивления (20221742)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 13:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
Почтовый адрес
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Контактный телефон
+7 8652 22-92-51
Факс
+7 8652 26-30-45
Адрес электронной почты
Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Светлана Ивановна
Место рассмотрения предложений
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ТГСтаврополь Поставка термопреобразователя сопротивления (20221742)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223414Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТГСтаврополь Поставка термопреобразователя сопротивления (20221742)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская,16, Невинномысское ЛПУМГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора; доставка - за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
Кол-во: 5.000
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