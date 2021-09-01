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    Главная / Торги / Поставка товаров хозяйственного назначения

    Поставка товаров хозяйственного назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223409Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223409

    Наименование закупки

    Поставка товаров хозяйственного назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 13:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров хозяйственного назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223409Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров хозяйственного назначения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок навесной Алюр №ВС1 13.5ММ цилиндровый сталь/ПВХ 43ММ 3 ключа 615003623"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора ПВД 240Л 100МКМ 90х135СМ черные 10ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная LED Gauss Globe 12ВТ 220В 1200ЛМ 4100K одноцокольная E27 груша 102502212"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Жидкость для розжига Grillkoff на основе жидких парафинов 1Л бутыль ПЭ ООО "НПО Тверской проект""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х5ММ ст3сп5 ГОСТ 8509"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Плита потолочная Армстронг Байкал 600х600х12ММ белый 20ШТ"

    Кол-во: 40.000

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