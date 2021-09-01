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    Главная / Торги / Поставка измерителей давления для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Поставка измерителей давления для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:3001.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223407Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223407

    Наименование закупки

    Поставка измерителей давления для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 13:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 928 411-34-32

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    k.gromov@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Громов Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерителей давления для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 08:30 GMT +301.09.2021 08:3001.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223407Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерителей давления для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, ООО "Газпром добыча Краснодар" / Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького 262/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).Поставка товара производится силами поставщика и за его счет. Договор заключается с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель давления разряжения АДР-0.125.4.2 0..+/-125 Па 4-20мА 2.5ПРОЦ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Измеритель давления многопредельный АДН-2.5.4.1 0...2.5 кПа 4-20мА 2.5ПРОЦ"

    Кол-во: 1.000

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