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Наименование закупки
Поставка измерителей давления для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 13:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 928 411-34-32
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
k.gromov@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Громов Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерителей давления для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 08:30 GMT +301.09.2021 08:3001.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223407Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерителей давления для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, ООО "Газпром добыча Краснодар" / Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького 262/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).Поставка товара производится силами поставщика и за его счет. Договор заключается с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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