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    Главная / Торги / Поставка трансформаторов и счетчиков для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка трансформаторов и счетчиков для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:2501.09.2021 09:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223404Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223404

    Наименование закупки

    Поставка трансформаторов и счетчиков для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 16:14

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-70 доб. 65669

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    T.Mescheryakova@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мещерякова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трансформаторов и счетчиков для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:25 GMT +301.09.2021 09:2501.09.2021 09:25Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223404Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трансформаторов и счетчиков для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    158 040,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский филиал ООО "Газпром энерго", Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут , ул. Производственная, д. 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик электроэнергии электрический 3 многотарифный Меркурий 234 ARTM-03 PB.R 3х230/400 активной и реактивной энергии 230/400В 0.5S/1.0 5-7.5А RS485 / Оптопорт 3 винта ЖКИ 300х174х78ММ IP51 с поверкой"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Трансформатор тока измерительный ТШП-0.66 400/5А 0.66КВ 0.5S"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Трансформатор тока измерительный ТШП-0.66 600/5А 0.66КВ 0.5S"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Трансформатор тока измерительный ТШП-0.66 1000/5А 0.66КВ 0.5S"

    Кол-во: 6.000

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