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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка электрооборудования для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:4001.09.2021 09:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223400Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223400

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 16:18

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:40 GMT +301.09.2021 09:4001.09.2021 09:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223400Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    85 666,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460027, г.Оренбург, ул.Донгузская, д.26, тел.(3532) 733-221Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-РВ-10/12.6/5/250 10000В УХЛ1 150А ТУ 3414-106-57002326-2007"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Реле тока максимального РТ-40/50 16А 1НЗ+1НО 67х128х158ММ УХЛ4 IP40 21 040 0082 ТУ 16-523.468-78 АО "ЧЭАЗ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Реле тока максимального РТ-40/10 16А 1НЗ+1НО 67х128х158ММ УХЛ4 IP40 ТУ 16-523.468-78 АО «ЧЭАЗ» Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Реле времени сериесное переменного тока АО «ЧЭАЗ» РСВ 13-18-1 УХЛ4 5А IP40 с передним присоединением внешних проводников ТУ 16-89 ИГФР.647464.005 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Реле промежуточное 2-х позиционное РП-12 220В 50ГЦ ТУ 16-523.072-75 ЧЭАЗ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Реле указательное РУ 21/0.16А УХЛ4 220В 0.16А заднее присоединение ТУ 16.523.472-79 АО "ЧЭАЗ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Реле указательное РУ-21/0.016А УХЛ4 220В 0.016А 66х66х115ММ З.П.УТОПЛ. ТУ 16.523.472-79 АО "ЧЭАЗ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Переключатель кулачковый КЭАЗ OptiSwitch 4G16-203-U-R114 16А 230/690В IP20 3Р 64х64х116ММ 217294 ТУ 3424-068-05758109-2012"

    Кол-во: 1.000

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