Условия договора

Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

30% стоимости оплата в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, оставшаяся часть стоимости товара выплачивается в срок не позднее 5 рабочих дней с момента передачи товара, поставка в течение одного дня с момента получения заявки