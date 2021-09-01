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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка электрооборудования для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223391Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223391

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 16:11

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:30 GMT +301.09.2021 09:3001.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223391Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    228 260,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 416168, Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение, База ЭВС.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индикатор светосигнальный светодиодный DKC ALIL1L220 диод красный 220В IP65"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Индикатор светосигнальный светодиодный DKC ALIL2L220 диод зеленый 220В IP65"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Коробка соединительная TEXENERGO КС-20 (6/7) металл IP65 У2, Т2 25А 0.5/660В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Реле промежуточное РЭК-77/4 230В 10А 50ГЦ 4 переключающих контакта ТУ 38.452 012-94"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный Балтэнерго ОПН-6/7.2-10/400(I) 7200В УХЛ1 400А"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Зажим клеммный IEK ЗНИ-4 4ММ2 35А серый YZN10-004-K03"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 7"

    "Контактор малогабаритный нереверсивный КМИ 10910 9А 230В AC3 1НО"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 8"

    "Приставка контактная TEXENERGO ПКИ-22 кл.Б 10А 2НО+2НЗ 660В IP20 ТУ 6-524.094-73"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Реле тока тепловое IEK РТИ-1306 1-1.6А 660В 1НЗ+1НО DRT10-0001-D016"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Реле тока тепловое IEK РТИ-1310 4-6А 660В 1НЗ+1НО DRT10-0004-0006"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Заглушка для ЗНИ-4 IEK серый 50А 20ШТ YZN10D-ZGL-006-КО3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Датчик-реле уровня РОС-301-1-УХЛ3-0.6/0.6/0.6 220В М20х1.5 12ВТ IP54 УХЛЗ"

    Кол-во: 2.000

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