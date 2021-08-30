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    Главная / Торги / Приобретение мультиплексора ГМ-2 для Хабаровского филиала

    Приобретение мультиплексора ГМ-2 для Хабаровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 04:0030.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223389Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223389

    Наименование закупки

    Приобретение мультиплексора ГМ-2 для Хабаровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 12:52

    Документация процедуры

    Приложение__1_Проект_договора_09_20.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50734

    Факс

    Адрес электронной почты

    kotovade@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Дарья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение мультиплексора ГМ-2 для Хабаровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 04:00 GMT +330.08.2021 04:0030.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223389Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение мультиплексора ГМ-2 для Хабаровского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Производственный, 12шРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата (45 дней после поставки либо 15 рабочих для МСП). Доставка до 01.11.2021

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мультиплексор гибкий оптический Zelax ГМ-2"

    Кол-во: 2.000

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