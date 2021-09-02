Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (для поставщиков, относящихся к СМСП) и 70 (для поставщиков, не относящимся к СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов