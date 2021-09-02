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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 23:0002.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223383Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223383

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 14:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-03-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    kshchegol@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щеголь Кирилл Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 23:00 GMT +302.09.2021 23:0002.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223383Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО Надымский район п. Ямбург база УМТСиК п. ЯмбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (для поставщиков, относящихся к СМСП) и 70 (для поставщиков, не относящимся к СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шток КРАУ8.352.033 ремкомплект системы подачи ингибитора"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Затвор КРАУ8.266.006 ремкомплект регулирующего устройства дебита газовой скважины"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Втулка КРАУ8.223.083 ремкомплект системы подачи ингибитора"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Шток КРАУ8.352.033 ремкомплект системы подачи ингибитора"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Втулка КРАУ8.223.083 ремкомплект системы подачи ингибитора"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Затвор КРАУ8.266.006 ремкомплект регулирующего устройства дебита газовой скважины"

    Кол-во: 5.000

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