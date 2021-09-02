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Наименование закупки
Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 14:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812) 613-03-25
Факс
Адрес электронной почты
kshchegol@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щеголь Кирилл Борисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.09.2021 23:00 GMT +302.09.2021 23:0002.09.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223383Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для СПИ для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО Надымский район п. Ямбург база УМТСиК п. ЯмбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 15 (для поставщиков, относящихся к СМСП) и 70 (для поставщиков, не относящимся к СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
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