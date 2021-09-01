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    Главная / Торги / Поставка хим. реактивов для ЦИПС

    Поставка хим. реактивов для ЦИПС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223368Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223368

    Наименование закупки

    Поставка хим. реактивов для ЦИПС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 12:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 982 913-95-11

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    V_Ivantsov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванцов Виктор Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хим. реактивов для ЦИПС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:00 GMT +301.09.2021 09:0001.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223368Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хим. реактивов для ЦИПС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Тюмень ул. Воровского д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 дней после поступление товаров на склад покупателя по адресу гТюмень ул. Воровского д.2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перекись водорода (мед) 36-38ПРОЦ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Лантан хлористый 7-вод. ХЧ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Натрий муравьинокислый ЧДА 0.95КГ 7-48815"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Натрий фосфорнокислый 1-замещенный 2-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Натрий гидроокись ЧДА ГОСТ 4328-77"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Дихлоризоцианурат гидрат Acros 97ПРОЦ 0.05КГ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Стронций хлористый 6-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Цезий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 9"

    "Стандарт-титр для рН-метрии 3 разряда, рН-1,65 (Калий тетраоксалат)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Стандарт-титр Калий фталевокислый кислый для рН-метрии 3 разряда pH 4.01 ТУ 2642-004-33813273-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Стандарт-титр для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Стандарт-титр Натрий тетраборнокислый для рН-метрии 3 разряда pH 9.18 ТУ 2642-004-33813273-2006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Стандарт-титр для рН-метрии 3 разряда, рН-12,43, (Гидрат окиси кальция)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Стандарт-титр кислота соляная 0.1Н 10 ампул ТУ 2642-001-56278322-2008"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Стандарт-титр Натрий тетраборнокислый 0.1H 10 ампул"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Государственный стандартный образец сухой остаток в воде 37СО-10 ГСО 9101-2008 10.0 мг/мл 5МЛ ампула"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Государственный стандартный образец сухого остатка воды 37СО-50 ГСО 9101-2008 50г/дм3 амп. 5см3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Государственный стандартный образец сухого остатка ГСО 9101-2008 30Г/ДМ3 ампула 5СМ3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Государственный стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов ГСО 7480-98 10.0г/дм3 (график,поверка)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Государственный стандартный образец гидрокарбонат-ион ГСО 8403-2003 1МГ/СМ3 5МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Государственный стандартный образец ионов стронция ГСО 7783-2000 1МГ/СМ3 фон 0.1М HNO3 ампула 5СМ3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Государственный стандартный образец ион кальция 1.0 ГСО 7772-2000"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Государственный стандартный образец ионов калия ГСО 7771-2000 1МГ/СМ3 фон вода ампула 5СМ3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Государственный стандартный образец ионов магния ГСО 7767-2000 1МГ/СМ3 фон 0.1М HNO3 ампула 5СМ3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Государственный стандартный образец ионов лития ГСО 7780-2000 1МГ/СМ3 фон 0.1М HCl ампула 5СМ3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Государственный стандартный образец Натрий (I) ГСО 7775-2000 1МГ/СМ3 5МЛ ампула 7-35965"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Государственный стандартный образец ионов бора (III) ГСО 7345-96 1МГ/СМ3 5МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Государственный стандартный образец содержания хлористых солей в нефти и нефтепродуктах ХСН-50-ЭК ГСО 7899-2001 47.5-52.5 мг/дм3 100МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Государственный стандартный образец ХСН-100-ЭК ГСО 7900-2001 95-105 мг/дм3 100МЛ 3.05.03.08.0020"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 30"

    "Государственный стандартный образец содерж.хлористых солей в нефти и н/продуктах ХСН-300-ЭК ГСО 7901-2001 291-309мг/дм3 100МЛ флакон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Государственный стандартный образец нитрит-ионов в воде ГСО 7479-98 1(0.95...1.05)мг/мл 6МЛ ампула"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Государственный стандартный образец раствора нитрат-ионов (I) ГСО 7258-96 0.95-1.05 мг/см3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Государственный стандартный образец состава раствора хлорид-ионов ГСО 8747-2006 1,0 МГ/СМ3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Государственный стандартный образец состава раствора ионов аммония (I) ГСО 7786-2000 1МГ/СМ3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Государственный стандартный образец бромид ионов ГСО 7619-99 МСО 0192:2000 1.00 г/дм3 5МЛ 3.05.01.0040"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Государственный стандартный образец иодид-ионов ГСО 7956-2001 1МГ/СМ3 5МЛ фон вода ампула"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Государственный стандартный образец Удельная электрическая проводимость водных сред УЭП-4 ГСО 7377-97 0.02959 См/м 20МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Государственный стандартный образец Нефтепродукты в водорастворимой матрице 7117-94 (5,0 мг) 7-38990"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Государственный стандартный образец МКСО-ПА(30) ГСО 10909-2017 5МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 40"

    "Государственный стандартный образец МКСО-ПА(50) ГСО 10909-2017 5МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 41"

    "Государственный стандартный образец Общая жесткость воды ГСО 7373-97 10 ммоль/дм3 20МЛ МСО 1116:2005"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 42"

    "Фильтр обеззоленный белая лента средне фильтрующий 18СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 43"

    "Фильтр обеззоленный красная лента быстро фильтрующий 18СМ 100ШТ ТУ 2642-001-68085491-2011"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Стакан низкий Н-1-100 100МЛ ТС ГОСТ 25336-82, ISO 3819 Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 45"

    "Стакан Н-1-150 ТС со шкалой"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 46"

    "Цилиндр мерный 1-25-2 ХС 25МЛ 45х170ММ с носиком и стеклянным основанием ГОСТ 1770-74 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 47"

    "Электронагреватель трубчатый ТЭН 86А10/3.0 J220 РБ_т 3КВТ 220В для аквадистиллятора нержавеющая сталь"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 48"

    "Прокладка паронит DN18 для ТЭН"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 49"

    "Шайба плоская 18 для ТЭН нержавеющая сталь"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 50"

    "Салфетка техническая протирочная Sontara EC K-947 S нетканое полотно 78Г/М2 30х38СМ 400ШТ рулон"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 51"

    "Масло вакуумное Edwards Ultragrade 19 углеводородное 1Л канистра"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 52"

    "Пакет пробоотборный тедларовый Restek 1000МЛ 10ШТ 22050"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Виала 20МЛ PTFE/белый силикон ПП прозрачная с крышкой винтовой 24-400, ребристая, с септой 22ММ, 1.5ММ 144ШТ С0001328"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Усилитель ПИД FID AMPKIFIER 6120162 Perkin Elmer"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Термометр лабораторный ТЛ-4 №2 0...+55ГРАД ЦЕЛЬС 0.1ГРАД ЦЕЛЬС 530ММ ртуть 200428"

    Кол-во: 1.000

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