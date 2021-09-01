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    Главная / Торги / Поставка вентиляторов осевых Ebmpapst A6D800-AD01-01

    Поставка вентиляторов осевых Ebmpapst A6D800-AD01-01

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223365Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223365

    Наименование закупки

    Поставка вентиляторов осевых Ebmpapst A6D800-AD01-01

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 12:06

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ЭТП_ГПБ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 495 719-39-26

    Факс

    Адрес электронной почты

    gmts@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Валентин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляторов осевых Ebmpapst A6D800-AD01-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 12:00 GMT +301.09.2021 12:0001.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223365Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляторов осевых Ebmpapst A6D800-AD01-01

    Начальная цена

    1 110 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Оплата производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор осевой Ebmpapst A6D800-AD01-01 24500М3/Ч 880ОБ/МИН 1940ВТ 400В"

    Кол-во: 5.000

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