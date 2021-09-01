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    Главная / Торги / Закупка инструмента на 4 кв. _ Ульяновский филиал

    Закупка инструмента на 4 кв. _ Ульяновский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223359Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223359

    Наименование закупки

    Закупка инструмента на 4 кв. _ Ульяновский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 12:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-48-04

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.murashova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка инструмента на 4 кв. _ Ульяновский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 15:00 GMT +301.09.2021 15:0001.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223359Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента на 4 кв. _ Ульяновский филиал

    Начальная цена

    179 586,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до адреса силами поставщика. Стоимость доставки включить в стоимость ТМЦ. Условия оплаты для МСП: постоплата 15 раб. дней от даты подписания накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор сверл спиральных Inforce 11-01-025 по металлу 1...13мм с цилиндрическим хвостовиком 25шт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Набор сверл Metabo по металлу 1-13ММ HSS-R 25ШТ 627152000"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Круг абразивный лепестковый, торцевой 125мм 22мм P80"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Шланг пневматический Wester 814-011 Dв6 x Dн12мм резина L20м"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Канистра металлическая 20л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Набор инструментов Арсенал AA-C1412L72 72 предмета"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Набор инструментов Value VTB-5B-I для заправки кондиционера с вальцовкой VFT-808, коллектором манометрическим R410A, труборезом VTC-19, труборезом VTC-28B, шабером, шлангами 1.5м 3шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Гайковерт пневматический, ударный FUBAG IWC 1300 1/2" 100215 1280Н·м 1/2" квадрат с фрикционным кольцом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Тестер диагностический систем автотранспорта Сорокин 21.34"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Тележка ручная, инструментальная HZ 20.1.006 350кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Отвертка электрическая аккумуляторная Зубр ОВК ЗО-7.2-Ли КН 6.5Н·м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Обогреватель конвекционный NOBO Viking C4F 20 XSC"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Лебедка ручная Сибин 43125-4 4т 3м"

    Кол-во: 2.000

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