Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Кабельно-Проводниковой продукции

    Поставка Кабельно-Проводниковой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223348Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223348

    Наименование закупки

    Поставка Кабельно-Проводниковой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 12:53

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    kbelogurov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белогуров Константин Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Кабельно-Проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223348Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Кабельно-Проводниковой продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 дней с момента 100% поставки. Доставка включена в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бирка кабельная маркировочная У-136 55х55х55ММ треугольная"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 2"

    "Бирка кабельная маркировочная У-153"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 3"

    "Бирка кабельная маркировочная У-134 У3,5 55х55ММ квадратная"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Бирка кабельная маркировочная У-134 У3,5 55х55ММ квадратная"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 5"

    "Бирка кабельная маркировочная У-134 У3,5 55х55ММ квадратная"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 6"

    "Бирка кабельная маркировочная У-134 У3,5 55х55ММ квадратная"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 7"

    "Кабель контрольный КВБбШв 7х1.5"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ 2х6ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 9"

    "Кабель контрольный КВБбШв 7х1 0.66КВ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 10"

    "Кабель контрольный КВБбШв 37х1.5 0.66КВ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 11"

    "Кабель контрольный КВБбШв 7х1.5"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ 3х1.5ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.155

    "Позиция 13"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ 5х6ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.180

    "Позиция 14"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х2.5ММ2 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.085

    "Позиция 15"

    "Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 7х1 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 16"

    "Кабель монтажный КСПВ 4х0.5 ТУ 3581-001-39793330-2000 4 0.5ММ2"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(A) 2х16ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 18"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 3х2.5ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 19"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К73.079-2007"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 20"

    "Кабель монтажный экранированный круглый медный луженый ПВХ пластикат броня из стальных оцинкованных проволок ПВХ пластикат 2х2х0.75 500В до 4 МГц -50…+50 ГРАД ЦЕЛЬС 5хD МКЭКШвнг(А)-LS 2х2х0.75-0.5"

    Кол-во: 0.280

    "Позиция 21"

    "Кабель контрольный круглый для стационарной прокладки медь ПВХ пластикат экранированный ПВХ огнестойкий КВБбшвнг(А)-LS 4х6 однопроволочная 0.66КВ -50...+50 ГРАД ЦЕЛЬС 10хD"

    Кол-во: 0.140

    "Позиция 22"

    "Кабель монтажный медь ПВХ МКЭШВнг(А)-LS 4х2х0.5 ГОСТ 10348-80 4 2ММ2"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 23"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 24"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х10ММ2 ок(N) 0.66КВ"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 25"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 2х6ММ2 ок (N) 0.66КВ"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 26"

    "Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 20х10ММ 96М"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 27"

    "Кабель-канал магистральный ПВХ белый 100х40ММ IP40 2М с крышкой 4ШТ IEK Элекор CKK10-100-040-1-K01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Кабель-канал магистральный ПВХ белый 60х40ММ IP40 2М с крышкой IEK Элекор CKK10-060-040-1-K01-018"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Кабель-канал TA-GN ПВХ белый 100х40ММ односекционный IP40 УХЛ2 2ДЖ 2М с крышкой DKC 01782"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Крышка для лотков DKC 200х2000ММ сталь серый 35514"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Крышка с заземлением лотка ДКС 35512 100х2000ММ ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Лоток кабельный листовой DKC 150х50х2000ММ металл 0.8ММ 35013HDZ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 33"

    "Лоток кабельный неперфорированный DKC 200х50х2000ММ сталь 0.8ММ горячее цинкование 2.51КГ УХЛ1.5 35014HDZ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 34"

    "Лоток кабельный неперфорированный DKC 50х100х2000ММ сталь оцинкованная 35012HDZ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Металлорукав герметичный ЗЭТАРУС МРПИ НГ 12 сталь оцинкованная ПВХ 12ММ 50М IP67 черный zeta42234"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Наконечник кабельный изолированный ТМЛ 4-6-3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Наконечник кабельный 16-8-6-М-Т2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Перегородка DKC 50х50х2000ММ сталь светло-серый 36470"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Пластина защитная DKC 65х50ММ сталь серый IP44 30571HDZ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 40"

    "Провод силовой медный ПуГВ 1х70 450В ГОСТ 6223-79"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 41"

    "Шнур силовой медный ПВХ ШВВП 2х0.5 380В ООО "Брэкс""

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 42"

    "Провод силовой ПуГВ 1х4 1 4ММ2"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 43"

    "Провод силовой установочный ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый 1 6ММ2"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 44"

    "Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х25 желто-зеленый 1 25ММ2"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 45"

    "Провод силовой установочный(монтажный) медь круглый ПВХ-пластикат ПуГВВ 1х6 450/750/1000В желто-зеленый -50...+65ГРАД ЦЕЛЬС 5 наружных диаметров"

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 46"

    "Труба ПНД-ПНД DKC 160911 наружный диаметр 110ММ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 47"

    "Труба ПНД-ПНД DKC 160911 наружный диаметр 110ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 48"

    "Труба ПНД-ПНД DKC 160911 наружный диаметр 110ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Труба гофрированная DKC 10525 Dнар-25ММ/Dвн-18.4ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 50"

    "Труба гофрированная ПВХ DKC 90916 D16ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 51"

    "Труба двустенная гибкая с протяжкой с муфтой DKC для кабельной канализации полиэтилен красный 90ММ 50М 121990"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 52"

    "Труба гофрированная DKC Octopus 25мм ПВХ без протяжки легкая 50м Артикул 90925 серая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 53"

    "Труба гофрированная, гибкая двустенная с протяжкой DKC ПНД 63ММ 121963"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 54"

    "Пластина защитная DKC 70х50ММ неопрен серый IP44 30573"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 55"

    "Пластина защитная DKC 65х200ММ пластик светло-серый IP44 30590P"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 56"

    "Лента бандажная клейкая DKC неопрен на борт лотка 2ММ 30ММ 10М 37558"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 57"

    "Хомут-стяжка кабельный DKC 2.5х110ММ полиамид P6.6 белый 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Шайба гроверная М6 DIN 127 DKC CM130600HDZ"

    Кол-во: 118.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264228
    Поставка крепежных изделий
    Поставка крепежных изделий
    264228
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 78464
    Запчасти для трала
    Запчасти для трала
    78464
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 11:00(GMT+03:00)
    263 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить