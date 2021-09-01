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Наименование закупки
Поставка оборудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 11:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00 доб. 32358
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
ndubinin@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубинин Никита Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 00:00 GMT +301.09.2021 00:0001.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223342Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для монтажа и ремонта магистральных газопроводов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, Красное село, ул. Рябчикова, 19 А, МТБ "Красное Село", УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка автотранспортом. Сдача товара компетентным представителем на складе получателя. Предоставление сертификатов соответствия таможенного союза, заверенных печатью поставщика. Замена некачественных запчастей на складе получателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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