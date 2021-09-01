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Наименование закупки
Поставка оборудования КИП нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 16:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярмоленко Михаил Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования КИП нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 09:20 GMT +301.09.2021 09:2001.09.2021 09:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223340Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования КИП нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
251 671,74
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 416168, Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение, База ЭВС.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром энерго"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"
Адрес местонахождения
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 9.000
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