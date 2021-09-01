Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования КИП нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка оборудования КИП нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 09:2001.09.2021 09:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223340Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    223340

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИП нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 16:10

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования КИП нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 09:20 GMT +301.09.2021 09:2001.09.2021 09:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 223340Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИП нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    251 671,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 416168, Астраханская область, Красноярский район, Астраханское газоконденсатное месторождение, База ЭВС.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разделитель сред мембранный РМ-5319 ТУ 4212-128-00227471-2007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Датчик давления Метран-55-ДИ-515-МП-t10-050-1МПа-42-С"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Термопреобразователь 100М 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС 100ММ 4...20МА дополнительный пакет документов ТСМУ Метран-274-02(100М)-100-0.5-Н10-(-50...+50) С-4-20 мА-У1.1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Регистратор многоканальный видеографический РМТ 19 /В /А4/ -/ А6/ Р8 /-/ Р8/ ГП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Термостат DKC NC 0...+60ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Реле промежуточное РЭК-77/4 220В 10А"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический EKF Basic ВА47-29 6А C IP20 230В 1P 4.5КА mcb4729-1-06C"

    Кол-во: 9.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 93559
    Электроматериалы
    Электроматериалы
    93559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 79409
    Поставка электроматериалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Поставка электроматериалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    79409
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    74 882
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 82214
    Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка"
    Поставка материалов электрооборудования для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва"...
    82214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    817 871
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Ценовой запрос № 83830
    Поставка электротехнических товаров
    Поставка электротехнических товаров
    83830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    419 428
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить